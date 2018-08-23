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| | После скандала с Малаховым Королёву уличили во лжи ее же фанаты

После скандала с Малаховым Королёву уличили во лжи ее же фанаты

Сегодня, 17:08

Певица разоблачала «брехню желтой прессы», но поклонники заподозрили, что знаменитость ее и придумала.

 Звезды шоу-бизнеса пользуются тремя способами привлечения к себе внимания прессы: обнажение тела, шпагат (актуален в основном для Волочковой) и скандал. При каждом способе репутация будет запятнана, но в случае скандала СМИ будут дольше и чаще упоминать имя звезды в новостях. Глядя на пример Евгения Петросяна и Елены Степаненко, цены на выступления которых возросли в несколько раз после слухов о разводе, Наташа Королева тоже захотела обратить на себя внимание. К тому же, уже 20 октября состоится ее бенефис в кремлевском дворце, а нагнетание атмосферы выгодно артистке – дорогостоящие билеты будут куда лучше продаваться.

Вот и появились новости «из инсайдерских источников» о том, Королева якобы отказалась выступать в передаче «Привет, Андрей!» 16 августа из-за того, что ее попросили исполнить песни экс-супруга Игоря Николаева. Про резонансный срыв съемок написали многие СМИ, цель привлечения внимания в любом случае достигнута. Но певица решила все-таки обелить свою репутацию перед поклонниками, оставшись «белой и пушистой» – появилось опровержение новости с ее официального аккаунта в соцсети. Но после раскрученного скандала с Малаховым ее фанаты быстро уличили Королеву во лжи: «Ой, че брехать-то! На пустом месте слухи не рождаются», «Сам не напомнишь, никто и не спросит... Особенно от «затейницы» Наташки в период чеса перед «кремлёвским»…». Были предположения о том, что участие в «Привет, Андрей!» было не случайно перенесено на осень, а руководство передачи, как и сам Андрей Малахов, изначально были в сговоре с Королевой.


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