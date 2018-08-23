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| | Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина

Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина

Сегодня, 17:03

По признанию известной ведущей она никогда не увлекалась курортными романами, т.к. не верит в их счастливый конец. «Прекрасный мачо, полуголым разгуливающий на пляже, в реальной жизни, может оказаться отцом семейства, или приедет к тебе в Москву в растянутых трениках и свитере в катышках» - делится Анфиса своими размышлениями.

 

Но все же тропическая любовная история не обошла стороной Чехову, хоть и увлечение не закончилось ни чем серьезным, но скорее не потому, что зародилось в барах Тайланда, а из-за жадности английского «прынца». Молодой человек, как сказала о нем Чехова, вылитый Патрик Демпси, хоть и избежал сумы - был успешным ивент менеджером, но оказался не вероятно скуп - все счета девушке приходилось оплачивать самой. Анфиса слетала с английским Демпси в Париж и Марбелью, но и эти поездки оплатила сама, что и стала последней каплей. «Жадность не входит в список мужских качеств, которые меня впечатляют», - сказала ведущая. Англичанин, не понимая причины разрыва, два года писал Анфисе, пока та не вышла замуж.


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