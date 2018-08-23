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| | «Наша красивее»: Двойник Ольги Бузовой из Тынды сняла пародию на «Мало половин»

«Наша красивее»: Двойник Ольги Бузовой из Тынды сняла пародию на «Мало половин»

Сегодня, 16:37

Ольгу Яковлеву из-за необычайного сходства с поющей ведущей неоднократно приглашали на различные шоу, но амурчанка согласилась сотрудничать только с местным изданием, благодаря которому и сняла клип.

 

Еще семь лет назад окружающие начали замечать сходство Ольги Яковлевой из Тынды с популярной ведущей «Дома-2». Тогда девушка перекрасилась в блондинку, и стала почти точной копией Ольги Бузовой. СМИ узнали об амурчанке благодаря ее сестре, которая разместила фото Ольши Яковлевой на сайте двойников. С тех пор девушке регулярно предлагают принять участие в различных шоу, но до этого она всем отказывала. «Достучаться» до нее удалось амурскому журналисту Сергею Логинову. Он и стал инициатором съемок первого клипа Ольги Яковлевой: двойник Ольги Бузовой сняла пародию на «Мало половин». Съемки прошли на набережной Благовещенска. В них также принимал участие танцевальный коллектив «Траффик». Сама девушка призналась, что не стремиться быть похожей на Ольгу Бузову и всячески старается подчеркнуть свою индивидуальность.

Первые кадры со съемочной площадки клипа-пародии вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Многие отметили, что Ольга Яковлева отличается от Бузовой более «пышными формами», другие сходства и вовсе не заметили: «Не сильное сходство девушек. Наша красивая», «Пару дней назад нарвалась на прямой эфир этой девушки. Красивая девушка, но не похожа», «Где индивидуальность? Ну, похожа даже если. Зачем свою судьбу и жизнь на пародию тратить?».


Виктория Озерова
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