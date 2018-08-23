Экс-невеста Димы Билана набрала 20 килограммов

Елена Кулецкая находится на последних сроках беременности, но ее все равно беспокоит вес. Поклонники уверяют модель, что после родов она сможет быстро прийти в форму.

Елена Кулецкая активно готовится стать мамой во второй раз. Модель уже на последних сроках беременности и в своем Instagram-аккаунте постоянно рассказывает поклонникам о своем состоянии. Недавно модель и экс-невеста Димы Билана пожаловалась, что набрала 20 килограммов. Она отметила, что ее вес впервые достиг отметки «80», но уже на следующий день весы показывали 78 килограммов, как и в последние три недели. Модель сделала вывод, что каждый съеденный вредный продукт «влечет за собой расплату». Поклонники начали успокаивать Елену Кулецкую, выразив уверенность, что после родов ее вес быстро придет в норму, как и физическая форма.

Напомним, что Елена Кулецкая стала известной, в основном, из-за романа с популярным исполнителем Димой Биланом. В 2008 году он пообещал жениться на ней в случае победы на «Евровидении» и даже подарил кольцо с бриллиантом, но в итоге влюбленные расстались. Четыре года назад Елена Кулецкая вышла замуж за оператора Станислава Романовского, у них есть дочь Ника.

Виктория Озерова