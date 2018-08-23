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| | «Костлявая женщина нездорового вида»: Лена Миро публично опозорила Анджелину Джоли

«Костлявая женщина нездорового вида»: Лена Миро публично опозорила Анджелину Джоли

Сегодня, 15:24

Одна из самых популярных скандальных блогеров России Лена Миро своей критикой добралась не только до отечественных звезд, но и до самой Анджелины Джоли. В своей статье Миро назвала самую красивую актрису Голливуда «костлявой женщиной нездорового вида».

По словам Лены Миро, ранее Анджелина Джоли по праву считалась одной из самых красивых женщин мира. Однако теперь актриса, к сожалению, больше не радует поклонников своей природной красотой. Журналистка публично опозорила актрису своим заявлением, что теперь у 43-летней Джоли больше не осталось красоты и она превратилась в настоящую бабушку.

«Думаю, эта женщина просто устала быть красивой. Набылась. Наелась. Утратила интерес», - написала блогер в своей статье. Напомним, недавно стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли все-таки решили, кто будет воспитывать шестерых детей.


Светлана Славянская
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