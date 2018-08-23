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| | Опозорились с пластикой: Орбакайте становится клоном Пугачевой из-за операций

Опозорились с пластикой: Орбакайте становится клоном Пугачевой из-за операций

Сегодня, 15:38

С годами старшая дочь Примадонны все больше похожа на нее, хотя раньше этого не было заметно.

 Первую дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте с самого детства сравнивают со знаменитой матерью. До последнего времени как ни старались фанаты, но в белокурой девочке с большим носом видели не ее рыжеволосую курносую мать, а скорее отца Миколоса Орбакаса. Многим хватало одного взгляда на детские фото Пугачевой и Орбакайте, чтобы понять, какие разные мать и дочь.

 После первой пластической операции заметно меньше стал нос Орбакайте, но певица не собиралась останавливаться. Вскоре у нее появились выраженные скулы, овал лица из немного вытянутого превратился в округлый, не стоит забывать и про подтяжку обвисшей из-за возраста кожи лица, благодаря которой у звезды на пятом десятке все еще гладкая кожа.

Еще более очевидны подтяжки лица у Аллы Пугачевой, которая «омолодилась» после похудения. Обычный эффект от резкого снижения веса в том, что кожа всего тела резко теряет упругость, ведь лишается «жировой подушки». Обвисшую кожу на теле можно попытаться убрать с помощью физических упражнений, но с лицом куда сложнее – «щеки бульдога» могут испортить эффект от стройности. Однако лицо Аллы Борисовны и 69 лет удивляет отсутствием морщин.

Все бы ничего, но в последние годы поклонники Пугачевой и Орбакайте начали поговаривать о том, что родственницы опозорились с пластикой, ведь они обе выглядят не просто молодо, а словно копии друг друга. Дочь буквально становится клоном Примадонны из-за множества пластических операций. Как предполагают фанаты, звезды пользуются услугами одного и того же пластического хирурга, который делает им лица, как «под копирку». Вот и под новыми фото и видео звезд все чаще появляются комментарии вроде «У Пугачевой и Орбакайте походу один пластиковый хирург». Кроме того, поклонники замечают, что даже голос певицы все больше напоминает вокал ее матери.

 Но если Орбакайте может похвастаться семейной идиллией, в семье Пугачевой не так все гладко. В соцсетях ее супруг Максим Галкин продолжает признаваться в любви супруге, в то время как на светских мероприятиях тесно общается с более молодыми женщинами. Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опубликовала видео, на котором видно, что Галкин решил «сбежать» с праздника с Юлией Барановской. Поклонники считают, что это первый «звоночек» и скоро вскроется факт измены Галкина своей 69-летней жене.


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