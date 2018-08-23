Тайная свадьба? Бузова прямо сейчас выходит замуж перед камерами

Поклонники сделали соответствующий вывод, посмотрев две последние сторис поющей ведущей в Instagram.

На них девушка показывает большую съемочную площадку, у нее выбран нежный маникюр, который себе делают в основном невесты. Однако одежда на Бузовой вполне тривиальная – джинсы, кроссовки и майка. Наиболее наблюдательные поклонники обратили внимание на то, что Ольгу можно увидеть в отражении в одной из сторис. Там заметно, что у девушки лишь укладка, но она сама говорит, что идет переодеваться. «Я не могу себя показывать, у меня контракт», - сообщила Бузова на камеру.

Именно поэтому поклонники предположили, что Бузова проводит тайную свадьбу и прямо сейчас выходит замуж перед камерами. «Тайной» свадьба останется, конечно, до момента попадания в эфир, ведь, зная хватку Ольги в социальных сетях, она уж точно не упустит возможности еще больше увеличить собственную популярность, распиарив себя на этом знаковом событии. Подобная скрытность Ольги Бузовой может означать только то, что ее сердце покорил один из участников грядущего шоу. Поклонники в соцсетях тут же принялись обсуждать новые видео от кумира: «неужели тайная свадьба?», «Оленька, ты правда замуж выходишь?», «Покажиии, ты же точно под венец собралась, потому и скрытничала последнюю неделю», «Да точно себе мужа отхватила».

Стоит добавить, что с 26 августа на российском телевидении стартует женский аналог «Холостяка» - «Замуж за Бузову», где за сердце девушки будут бороться мужчины, среди которых даже будет один гомосексуалист. Сама Бузова не стала отрицать, что возможно в кадр попадут постельные сцены.

Николай Офицеров