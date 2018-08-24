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| | «Где-то ляпнула»: Телеведущая раскрыла секрет названия шоу «Замуж за Бузову»

«Где-то ляпнула»: Телеведущая раскрыла секрет названия шоу «Замуж за Бузову»

Сегодня, 06:40

Первый выпуск нового проекта выйдет на экраны уже 26 августа. Поклонники Ольги Бузовой ждут этого с нетерпением, но до сих пор название шоу вызывало у многих недоумение, и главная героиня решила объяснить его.

 

В преддверии выхода первого выпуска «Замуж за Бузову» главная героиня проекта дала интервью, в котором раскрыла секрет формата и названия шоу. Ольга Бузова рассказала, что сама пришла на канал и предложила данный проект. Она призналась, что после развода с Дмитрием Тарасовым у нее не было ни одного мужчины, и она сама начала понимать, что ее одиночество затянулось. Певица сообщила, что «не ушла» вся в карьеру, как могло показаться многим, и ей, как и любой женщине, хочется семью и детей. При этом исполнительница отметила, что не ставит перед собой замужество как цель, главное для нее – найти мужчину, который ее полюбит по-настоящему, и она сможет ему доверять: «Я пришла за любовью. Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь свадьба. Для меня главное не брак, а отношения».

Также Ольга Бузова призналась, что название «Замуж за Бузову», которое некоторые фанаты считают бредовым, возникло спонтанно, но все же несет некоторый смысл: «Если мужчина почувствует себя ущемленным, значит, это не мой, до свидания. Но просто так уже исторически сложилось – «Замуж за Бузову». Я это где-то ляпнула, а в итоге это вошло в обиход, и название не стали менять».


Виктория Озерова
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