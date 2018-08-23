«Не получается верить в жизнь после этого»: Максим Виторган трогательно обратился к покойной маме

Актристы театра и кино Аллы Балтер не стало в июле 2000 года. На момент кончины ей было лишь 60 лет.

Память своей мамы пошедший по ее стопам Максим Виторган почтил публикацией, в которой он трогательно обратился к покойной маме в день ее рождения. Родилась актриса в Киеве 23 августа 1939 года.

С момента смерти Аллы Балтер прошло уже очень много времени. За это время отец Максима Виторгана снова женился, причем на избраннице, которая на 23 года младше супруга, а в феврале 2018 года пара объявила о прибавлении в семье.

56-летняя Ирина и 78-летний Эммануил Виторган стали родителями. У них подрастает общая дочка Этель. Интересно и то, что младшая сестренка Максима Виторгана на полтора года младше своего племянника – сына Ксении Собчак и актера – Платона. Таким образом Эммауил Гедеонович смог стать и отцом, и дедушкой.

«Сегодня твой день рождения. Могло бы исполнится 79. Вся наша жизнь с тобой уже как будто не наша и не с нами. Воспоминания – превратились в холодный гранит знания. Я уже не помню как это, не чувствую запахов и прикосновений. Наша жизнь ушла и растворилась. Знаешь, мама, у меня совсем не получается верить в жизнь после этого. Ты же могла что-то придумать и все объяснить. Ну пожалуйста, мама!..», - написал Максим, чем растрогал своих фолловеров, которые сразу стали писать Виторгану комментарии, в которых выражали сожаление в связи с ранней кончиной его мамы.

Николай Офицеров