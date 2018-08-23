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«Плоская стала, как доска»: В Сети фанаты активно обсуждают грудь звезды «Игры престолов»

Сегодня, 14:37

Звезда нашумевшего сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк на днях похвасталась перед поклонниками результатами своего грандиозного похудения. Однако фанаты не порадовались за актрису, поскольку с лишним весом у Эмилии пропала и грудь.

31-летняя актриса Эмилия Кларк, которая знакома зрителю по роли Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», смогла значительно похудеть, чем сама очень гордится. Актриса в своем профиле в Instagram разместила свежее фото в белом купальнике, где и продемонстрировала результаты диеты и физических упражнений.

Однако пользователи Сети стали обсуждать не похудение Кларк, а «пропавшую» грудь актрисы. «Плоская стала, как доска», - в один голос завили фолловеры. При этом сама актриса утверждает. Что радуется своим результатам, так как никогда ранее не считала себя худой.


Светлана Славянская
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