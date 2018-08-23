«Плоская стала, как доска»: В Сети фанаты активно обсуждают грудь звезды «Игры престолов»

Звезда нашумевшего сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк на днях похвасталась перед поклонниками результатами своего грандиозного похудения. Однако фанаты не порадовались за актрису, поскольку с лишним весом у Эмилии пропала и грудь.

31-летняя актриса Эмилия Кларк, которая знакома зрителю по роли Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», смогла значительно похудеть, чем сама очень гордится. Актриса в своем профиле в Instagram разместила свежее фото в белом купальнике, где и продемонстрировала результаты диеты и физических упражнений.

Однако пользователи Сети стали обсуждать не похудение Кларк, а «пропавшую» грудь актрисы. «Плоская стала, как доска», - в один голос завили фолловеры. При этом сама актриса утверждает. Что радуется своим результатам, так как никогда ранее не считала себя худой.

Светлана Славянская