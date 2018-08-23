Крупнейший сайт «Кинопоиск» сообщил о смерти Никиты Михалкова

Что интересно отображаются сведения о кончине легендарного российского режиссера и лауреата премии «Оскар» только в мобильной версии веб-ресурса.

Позднее стало известно, что на крупнейшем сайте «Кинопоиск», по всей видимости, случилась некая поломка, потому как портал похоронил множество режиссеров, сценаристов и актеров со всего мира, в том числе и Никиту Михалкова, смерть которого в официальном профиле якобы подтверждена. На страницах звезд говорится о том, что они уже умерли.

Место гибели у всех идентично – Японская империя (Южная Корея). К числу «усопших» знаменитостей «Кинопоиск» отнес Анджелину Джоли, Леонардо Ди Каприо, Тома Харди, Джонни Деппа, Бенедикта Камбербэтча, Джессику Честей и Скарлетт Йоханссон.

Первыми на довольно «мрачный» казус обратили внимание пользователи социальных сетей, которые, однако отнеслись к ошибке с юмором, отметив, что все происходящее, практически наверняка, является определенного рода затравкой к новому фильму. Сам Михалков пока не дал комментария по этому поводу.

Николай Офицеров