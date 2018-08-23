«На этот раз по уму»: Катя Гордон выходит замуж в четвертый раз

В этом году обаятельной журналистке и правозащитнице исполняется 38 лет, однако это не мешает ей раз за разом пробовать свою удачу в делах амурных.

В этом возрасте Гордон активно борется за права женщин в России, имеет собственную адвокатскую контору, пишет песни и воспитывает двоих сыновей. Предложение руки и сердца от своего нового возлюбленного она получила еще весной прошлого года. Теперь же она выходит замуж уже в четвертый раз за свою жизнь.

Поклонники заметили, что Гордон носит на своей руке кольцо с большим камнем. Фанаты артистки уже начали переживать, что помолвка сильно затянулась, однако Катя наконец нарушила молчание и заявила, что торжество состоится в следующем году, потому как мероприятие она намерена отпраздновать с королевским масштабом, однако приглашены все равно будут только самые близкие.

Гордон также рассказала, что намерена придерживаться исконных традиций: с застольем, белым платьем, воровством невесты и прочим.

«У меня никогда не было настоящей свадьбы. Все время была в джинсах, между прочим. Неуважительное отношение к ритуалу привело ко всем известному результату. На этот раз все сделаю по уму», - заявила Гордон, рассуждая о серьезности своих намерений.

Катя отказывается показывать своего избранника публике. Несколько лет назад она приняла решение, что ее личная жизнь будет оставаться за кадром и до сих пор придерживается выбранной формулы. Именно поэтому Гордон намерена полностью придерживаться формулы «счастье любит тишину».

Николай Офицеров