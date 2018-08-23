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| | Скандал на шоу Малахова: Королева сорвала съемки «Привет, Андрей» из-за песен Николаева

Скандал на шоу Малахова: Королева сорвала съемки «Привет, Андрей» из-за песен Николаева

Сегодня, 14:32

В честь 45-летия певицы о ней должен был выйти целый выпуск, но она отказалась исполнять хиты экс-супруга, из-за чего 16 августа съемка так и не состоялась.

 

В мае текущего года Наташа Королева отпраздновала свое 45-летие. В честь такого события Андрей Малахов решил посвятить звезде целый выпуск шоу «Привет, Андрей». Съемки должны были пройти 16 августа. Для этого из США специально прилетела мать певицы, а свое согласие на участие в шоу дали юморист Владимир Винокур, певец Стас Михайлов и экс-супруг и музыкант Игорь Николаев. Последний и стал «камнем преткновения», из-за которого на шоу Малахова разразился настоящий скандал. Издание «Собеседник» со ссылкой на свои источники проинформировало, что Наташа Королева сорвала съемки выпуска «Привет, Андрей» из-за песен Игоря Николаева, а именно хитов, которые она отказалась петь. Королева пожелала исполнять только свои современные песни, но режиссеры не пошли ей на уступки, и она заявила, что вообще не придет на съемку.

Наташа Королева уже прокомментировала ситуацию. Она назвала сообщения СМИ «попыткой поссорить ее с друзьями». Певица утверждает, что съемки просто перенесли на осень, из-за того, что всех гостей программы не удалось собрать, а сама она с радостью исполняет хиты экс-супруга, хотя он предпочитает не ходить на шоу с ее участием.


Виктория Озерова
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