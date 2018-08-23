Ростовский блогер Шпак скончался при невыясненных обстоятельствах

По предварительным данным, у мужчины произошел сердечный приступ, но официального подтверждения этому еще нет.

Модель и блогер Михаил Шпаке из Ростова-на-Дону скончался в собственной квартире. Обстоятельства кончины 34-летнего мужчины остаются невыясненными.

Знакомые Шпака утверждают, что смерть наступила в ночь на 20 августа, однако известно об этом стало только лишь сейчас. Сообщается, что вечером 19 августа мужчина отправился на вечеринку со своими друзьями, после нее он приехал домой и лег спать. На утро никто из приятелей не смог выйти с ним на связь. Позже Михаила без признаков жизни обнаружили в собственной квартире, он скончался при невыясненных обстоятельствах, которые уже успели прозвать загадочными.

В Ростов-на-Дону блогер вернулся после двух лет работы в другом городе России. В донской столице он планировал начать работу над другим проектом.

Николай Офицеров