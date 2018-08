В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Люба @lubovpeterson делает красиво. И качественно. Поэтому долго. С 11 утра до 23 ( тоесть до сих пор ) красим волосы в розовый цвет. Аккуратно. В четыре этапа. На фото последний этап окрашивания и смывка. Цвет получился бомбический. Такой, какой я и хотела. Скоро покажу, ну а мы заканчиваем. Аллилуйя! ?????

