В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Многие звезды шоу-бизнеса привлекают к себе внимание сменой образа. Так поступила и российская телеведущая, которая решила равняться на знаменитую Ким Кардашьян, что не ускользнуло от внимания поклонников.

Алена Водонаева в своем Instagram-аккаунте рассказала, что ее перевоплощение проходит успешно. Окрашивать волосы пришлось в четыре этапа, но цвет получился именно такой, как она ожидала. На снимке ведущая предстала обнаженной, но лицо скрыла. Так фанатам удалось уличить ее в плагиате образа и вычислить «кумира» ведущей. Поклонники уверены, что Алена Водонаева подражает нынешнему американскому секс-символу – звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Благодаря розовому цвету волос российская ведущая превратилась практически в точную копию американской коллеги. Некоторые пользователи даже перепутали Водонаеву и Кардашьян: «Показалось что Ким Кардашьян», «Сходство с Ким потрясающее». Подписчики подозревают, что так Алена Водонаева пытается заполучить еще и популярность коллеги, так как ей самой больше «нечем удивлять народ».

Следует отметить, что Ким Кардашьян несколько раз перекрашивала волосы в розовый. В феврале текущего года она предстала перед поклонниками с прядями насыщенного лилового цвета.

Виктория Озерова