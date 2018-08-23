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Маленькую дочь Кайли Дженнер фанаты сравнили с куклой-убийцей Чаки

Сегодня, 13:55

Шестимесячную дочь светской львицы Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта пользователи Сети неожиданно сравнили с куклой-убийцей Чаки из легендарного фильма ужасов. Причиной такого сравнения послужил неудачный снимок девочки.

Трэвис Скотт в своем Instagram-профиле опубликовал свежие фото своей дочери Сторми. На фото маленькая девочка резвится со своим отцом, а сами кадры сделала Кайли Дженнер. Поклонники умилились маленькой девочке, которая с каждым месяцем становится все больше похожей на своего отца.

Однако в комментариях под фото появились также неожиданные сравнения Сторми с куклой Чаки. Пользователи Сети у шутку заявили, что на одном фото выражение лица девочки напоминает персонажа из фильма ужасов. Звездные родители не стали комментировать подобные сравнения своей дочери.


Светлана Славянская
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