Из кандидата в президенты в комики: Катя Гордон готовит первый стенд-ап концерт

Знаменитая правозащитница пытается, по всей видимости, отметится на самых разных и весьма несовместимых друг с другом поприщах.

Следует начать с того, что во время президентской кампании в Российской Федерации она следом за Ксенией Собчак также заявляла о своих президентских амбициях, но дело дальше них не продвинулось. Теперь же она сообщила поклонникам, что в ее карьере новый виток, а именно – стенд-ап комедия.

«17 ноября в 20.00 на площадке «Известия холл» состоится мой первый сольный Stand up-концерт. Жду всех, кому чего-то не хватает для того, чтобы стать героем, влюбиться и поверить в себя», - написала Гордон у себя в Instagram.

Поклонники тут же иронично подшутили над метаморфозами правозащитницы.

«От кандидата в президенты в стенд-ап комики – всего один шаг», - написали подписчики.

Другие же отметили, что весьма горячее фото Гордон поставила, чтобы привлечь больше публики на свое выступление. Стоит напомнить, что недавно Екатерина выступила с заявление о том, что нашумевший развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко является тщательно продуманным рекламным ходом, ведь после новостей о нем цены за их выступление, а также посещаемость залов взлетели более чем в два раза.

Николай Офицеров