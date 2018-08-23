Роковая красота: Жена-пенсионерка Гогена Солнцева готова умереть ради мужа под ножом хирурга

Об этом рассказал сам одиозный шоумен, который признается, что Екатерина Терешкович не намерена обращать ни на кого внимание и планирует всерьез заняться изменением себя.

Естественно, природные методики в ее возрасте уже практически не работают, потому жена-пенсионерка намерена лечь под нож эксперта в области пластической хирургии. Первой на этом пути она намерена сделать операцию по увеличению груди.

Сам Гоген признается, что сам он искренне протестует против данной процедуры, потому как в возрасте, в котором на это хочет пойти Екатерина — это крайне опасно и может закончиться даже летальным исходом.

Пара Терешкович и Солнцева у многих вызывает жалость, потому как поклонникам кажется, что Гоген издевается над пожилой супругой, заставляя идти ее на невозможные в ее возрасте вещи. Сами же влюбленные ни на чьи пересуды внимания не обращают и делают все для того, чтобы оставаться на слуху.

Однако, на этот раз, как показалось даже тем, кто поддерживает пару, Терешкович зашла слишком далеко, ведь она действительно рискует умереть ради мужа под ножом хирурга. По их мнению, столь роковую цену за красоту уж точно отдавать не стоит.

Злопыхатели отметили, что Солнцев всегда был скупердяем, потому от операции супругу отговаривает не из благих намерений, а исключительно потому что жалеет денег на процедуру, которая в возрасте Терешкович уж точно будет крайне недешевой.

Николай Офицеров