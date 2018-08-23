«Как же это мерзко!»: Лицо Кирилла «Руки-базуки» покрылось огромными прыщами

Кирилл Терешин, он же «Руки-базуки», снова напомнил о себе зрителям. На этот раз поклонники были шокированы, поскольку не узнали лицо парня, которое полностью покрыто красными прыщами.

В своем Instagram-профиле Кирилл Терешин поделился с фанатами последними новостями о своей жизни. Теперь парень борется не с опасными синтоловыми «руками-базуками», а с угревой сыпью, которая атаковала лицо российского фрика. В комментариях подписчики стали утверждать, что прыщи и акне могли проявиться из-за синтола, так что теперь Кирилл должен расплачиваться за необдуманный шаг с увеличением своих «базук».

«Как же это мерзко!», «Я теперь всю ночь спать не буду. Синтоловый качок уже не тот», «Что с тобой случилось, раньше же нормально с лицом все было?», «Прыщи у тебя от синтола, очевидно же», «Противно смотреть теперь», «Ты и так мерзкий, теперь вообще кошмар. Смело в Голливуд на роль гоблина», - заявили фолловеры Терешина.

Светлана Славянская