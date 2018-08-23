«Ты как сорняк»: Ольга Бузова обрадовала подписчиков новым видео с «голыми мужиками»

В своем Instagram-аккаунте популярная ведущая рассказала о новом выпуске влога. Многих фанатов он восхитил, но некоторым не понравилось то, что они увидели.

После замечания поклонников, что в ее Instagram-аккаунте стало меньше Stories Ольга Бузова решила показать, что она ничего не скрывает и анонсировала выход нового выпуска #olgabuzovalive видео с «голыми мужиками»-танцорами, в котором показала часть закулисной жизни с последнего концертного тура. Многие поклонники отметили, что с нетерпением ждали этого выпуска, а некоторые даже уже посмотрели его и назвали «лучшим их всех»: «Наконец-то очень долго ждала!!!! Люблю тебя», «Выпуск получился бомбезным», «Замечательная и выпуск шикарный». Но не все фанаты пришли в восторг от увиденного: «Фу, мерзкая. Знаешь же, что у Кузина жена», «Все с голыми мужиками. Интересно, будет ли у тебя пост про твоего будущего парнишу?». Не остались в стороне от обсуждения и хейтеры: «Заполонила все что можно и нельзя. Ты как сорняк, от которого избавится невозможно».

Следует отметить, что не всем танцорам и звездам удалось повеселиться и продуктивно поработать в эти дни. Так наставница шоу «Танцы» на ТНТ Татьяна Денисова в преддверии старта нового сезона испугала фанатов в Instagram новостью о госпитализации и «почти» инсульте, что едва не переросло в настоящий скандал из-за того, что хореограф описала все в матерных выражениях, а потом грубо отвечала поклонникам.

Виктория Озерова