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| | Наставник шоу «Танцы» Татьяна Денисова попала в больницу и обматерила фанатов

Наставник шоу «Танцы» Татьяна Денисова попала в больницу и обматерила фанатов

Сегодня, 12:57

Медики подозревали у нее инсульт, но сейчас ее здоровью ничего нее угрожает.

 

Наставник в шоу «Танцы со звездами» Татьяна Денисова сообщила о госпитализации, в одной из больниц Киева она прошла обследование и теперь ощущает себя лучше. Как сообщила своим подписчикам Денисова, вчера у нее произошел «почти инсульт». «Пост о здоровье и любви к себе исключительно. Жалеть не надо. Просто о жизни», - сообщила Татьяна.

Фанаты принялись желать своему кумира приятные слова поддержки, но наткнулись на грубость с ее стороны. Хореограф грубо отвечала всякому, чей комментарий ей не нравился, позже перепалка переросла в скандал. Звезда почти прямо посылала фолловеров, но некоторые из них поняли позицию Денисовой, находившейся в то время на больничной койке, и не придали этому серьезного значения. Другие пришли в удивление от поведения участницы шоу, которая ругает людей, желающих ей всего хорошего. Спустя время звезда «Танцев со звездами» принесла свои извинения, объяснив свое поведение плохим настроением.

Весной сообщалось, что участницей американского шоу «Танцы со звездами» станет фигуристка Тоня Хардинг. Ее партнером является знаменитый танцор Саша Фарбер.


Никита Готский
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