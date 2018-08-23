«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в…

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

От редактора

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

Счастливая Диана – это удовлетворённая Шурыгина. История «на донышке» приобрела другой ракурс, и…

Сюжеты:

На видео сняли демоническую сущность, которая преследовала ребенка Отвращение на подсознательном уровне: Мужчины признались, почему не любят «сделанную» красоту Слишком старая: Пугачева может сама разрешать Галкину похождения с молодыми Ученые рассказали, зачем нужны стоны во время полового акта Муж Дианы Шурыгиной закрыл профиль в Instagram после похождений любимой Адвокаты снова обжалуют дело Семёнова об изнасиловании Шурыгиной Наконец-то договорились: Брэд Питт и Анджелина Джоли решили вопрос об опеке над детьми Самовлюбленная Анастасия Волочкова высмеяла «телеса» своих подписчиков Отец Меган Маркл обрёк дочь на судьбу принцессы Дианы Алёна Водонаева с розовыми волосами и неоновыми ресницами «взорвала» Instagram Снова скандал: Мать Меган Маркл впервые даст большое интервью о своей дочери «В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители
| | Тогда и Бузову в президенты: Способности Шнурова в «Голосе» поставили под сомнение

Тогда и Бузову в президенты: Способности Шнурова в «Голосе» поставили под сомнение

Сегодня, 12:32

Многим поклонникам показалось, что к эстрадному пению он имеет крайне посредственное отношение.

 

Сутью же проекта, за редкими исключениями, всегда являлись популярные певцы. Что участникам шоу будет рассказывать Сергей Шнуров многих поклонников вводит в ступор. Многие убеждены, что лидера группы «Ленинград» на телевизионное шоу позвали исключительно ради хайпа и популярности самого артиста, однако создатели передачи должны понимать, что дать чего-либо поп-артисту «Шнур» не сможет.

С другой стороны, многие отметили, что, если Сергей Шнуров стал наставником «Голоса», хоть и многие ставят под сомнение его способности, возможно на проект будет приходить больше начинающих рок-музыкантов, которые будут пытаться всеми силами попасть под опеку лидера «Ленинграда».

На волне этих новостей многие стали говорить, что такими темпами и Ольга Бузова дойдет до кандидата в президенты.

«А вообще могу от себя так сказать, что если Шнур станет наставником «Голоса», то компанию ему должны были составлять Бузова, Гречка и Монеточка. Вот они смогли бы показать, как из ничего сделать себе звездный статус. И Гнойного бы к ним еще», - писали пользователи.

Стоит напомнить, что помимо Сергея Шнурова, кресла наставников займут Баста, украинская певица Ани Лорак и продюсер Константин Меладзе.


Николай Офицеров
Новости по теме
«Деревенские танцы»: Сергей Шнуров поразил поклонников фото в странном стиле
«Деревенские танцы»: Сергей Шнуров поразил поклонников фото в странном стиле

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров любит эпатировать публику. В этот раз певец выставил в Instagram фото в стиле «деревенских танцев».

Сергей Шнуров собирается помириться с Матильдой
Сергей Шнуров собирается помириться с Матильдой

 Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров ошарашил не только поклонников, но и друзей новостью о расставании со своей супругой Матильдой. По словам…

Шнуров и Агутин вместе пишут песню
Шнуров и Агутин вместе пишут песню

 Фронтмен музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров и певец Леонид Агутин решили вместе написать композицию. Об этом они сообщили поклонникам на своих…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости