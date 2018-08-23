Тогда и Бузову в президенты: Способности Шнурова в «Голосе» поставили под сомнение

Многим поклонникам показалось, что к эстрадному пению он имеет крайне посредственное отношение.

Сутью же проекта, за редкими исключениями, всегда являлись популярные певцы. Что участникам шоу будет рассказывать Сергей Шнуров многих поклонников вводит в ступор. Многие убеждены, что лидера группы «Ленинград» на телевизионное шоу позвали исключительно ради хайпа и популярности самого артиста, однако создатели передачи должны понимать, что дать чего-либо поп-артисту «Шнур» не сможет.

С другой стороны, многие отметили, что, если Сергей Шнуров стал наставником «Голоса», хоть и многие ставят под сомнение его способности, возможно на проект будет приходить больше начинающих рок-музыкантов, которые будут пытаться всеми силами попасть под опеку лидера «Ленинграда».

На волне этих новостей многие стали говорить, что такими темпами и Ольга Бузова дойдет до кандидата в президенты.

«А вообще могу от себя так сказать, что если Шнур станет наставником «Голоса», то компанию ему должны были составлять Бузова, Гречка и Монеточка. Вот они смогли бы показать, как из ничего сделать себе звездный статус. И Гнойного бы к ним еще», - писали пользователи.

Стоит напомнить, что помимо Сергея Шнурова, кресла наставников займут Баста, украинская певица Ани Лорак и продюсер Константин Меладзе.

Николай Офицеров