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| | СМИ: Бен Аффлек попытается излечиться от алкоголизма в третий раз

СМИ: Бен Аффлек попытается излечиться от алкоголизма в третий раз

Сегодня, 12:08

Актер отправился на реабилитацию в одну из клиник США. Принять серьезное решение его подтолкнула супруга Дженнифер Гарнер.

 

Зарубежные СМИ проинформировали, что накануне, 22 августа, звезда фильмов «Перл-Харбор», «Девушка из Джерси» и «Исчезнувшая» и обладатель двух «Оскаров» актер Бен Аффлек отправился на лечение от алкоголизма в реабилитационный центр в округе Лос-Анджелес, США. Издание TMZ сообщает, что в среду к нему домой приехала его жена актриса Дженнифер Гарнер, с которой они расстались в прошедшем году, но не оформили развод. Бывшие супруги вместе воспитывают троих детей и поддерживают хорошие отношения. Именно Дженнифер Гарнер и подтолкнула его принять такое важное решение. Беспокойство актрисы вызвали фотографии, которые она случайно увидела в Сети. На снимках Бен Аффлек держал коробки с пивом и ликером. Уточняется, что в реабилитационный центр они поехали вместе.

Следует отметить, что Бен Аффлек попытается излечиться алкоголизма уже в третий раз. Он уже проходил реабилитацию в 2001 году и в декабре 2017 года.


Виктория Озерова
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