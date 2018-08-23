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| | Слишком старая: Пугачева может сама разрешать Галкину похождения с молодыми

Слишком старая: Пугачева может сама разрешать Галкину похождения с молодыми

Сегодня, 11:50

В последние дни весьма активизировалась народная дискуссия о том, что супружеская пара живет исключительно платоническими отношениями. 

 

Изначально разговор пошел после того, как поклонникам удалось увидеть видео, на котором Кристина Орбакайте выступает на одной сцене вместе с Пугачевой и Максимом Галкиным. Фанаты тут же начали говорить о том, что невооруженным взглядом видно, что Алла «слишком старая» и все эти подвижные развлечения даются ей все сложнее.

Именно поэтому все чаще всплывает мнение о том, что Алла Пугачева может не только знать о похождениях Галкина с молодыми знаменитостями, но даже и разрешать ему идти на них, потому как ничего кроме платонических любовных эмоций дать молодому супругу не может в силу своего почтенного возраста.

  

Только усиливается убежденность об этом после недавних сторис Ларисы Гузеевой, на которых в кадр незапланированно попали стремительно покидающие светскую вечеринку Юлия Барановская и Максим Галкин, который обратился к Гузеевой, сказав за двоих, что они «ушли». На этом моменте видео обрывается, потому дальнейшее развитие событий осталось вне кадра, но фанатам этого и не требовалось, потому как они уже сами провели свое, если можно это так назвать, «расследование».

Пугачева, по их мнению, смотрится с Галкиным прекрасно, но тем не менее «часики тикают» и она прекрасно понимает, что составлять партию молодому супругу ей становится с каждым годом все сложнее. Молодая Барановская, которая с момента расставания с Андреем Аршавиным, в отношениях не состояла, может стать прекрасной заменой Алле Борисовне, но, конечно же, не официальной. Эксперты выяснили, что Алла Пугачева может закрывать глаза на похождения своего молодого супруга, лишь бы сохранить семью, в которой подрастают маленькие дети - Лиза и Гарри.


Николай Офицеров
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