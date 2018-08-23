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| | «Любовник появился?»: Фанаты Ольги Бузовой заподозрили ее в скрытности

«Любовник появился?»: Фанаты Ольги Бузовой заподозрили ее в скрытности

Сегодня, 11:42

Поклонники заметили, что в Instagram-аккаунте певице стало совсем мало Stories. Она пожаловалась на плотный график и усталость, но подписчики считают, что причина совсем не в этом.

 

Ольга Бузова рассказала поклонникам в Instagram, что в последнее время из-за плотного графика ей приходится ложиться спать в 02:00, а вставать в 06:00, и уже через несколько часов быть в форме, чтобы ехать на съемку. При этом она поделилась фото с Ялты, на котором она запечатлена на балконе отеля в купальнике и солнцезащитных очках. Поклонники пришли в восторг от снимка. Они отметили, что на нем певица получилась очень красиво, и наряд ей очень идет: «Ваууу, что за красавица», «Шикарная фигура и шикарный купальник». Другие обратили внимание на содержание поста и пожалели ведущую: «Нужно хотя бы пару раз в неделю ложиться раньше)) или устраивайте себе тихий час днем, как в детстве». Они посоветовали ей беречь себя и высыпаться, но некоторые отметили, что профессию и образ жизни ведущая выбрала сама, так что и жаловаться не на что.

От внимания поклонников не укрылось и то, что в Instagram певицы стало намного меньше Stories. Фанаты заподозрили, что Ольга Бузова от них что-то скрывает, а некоторые уверены, что это ее мужчина, который теперь всегда рядом: «Все так странно стало... сторисов стало совсем мало( Ты даже когда сильно уставшая была, снимала их, а сейчас может быть скрываешь что-то? Может появился кто-то?», «Любовник появился?».

Такие сплетни стали появляться не с пустого места, ведь недавно прошли съемки шоу, в котором Бузова искала себе жениха. По слухам, мужчину Оля все же выбрала себе и теперь скрывает его от глаз поклонников, ведь совсем скоро состоится показ проекта по телевидению. Чтобы оставить интригу для зрителей Ольга Бузова старается никак не проговориться о финале шоу, потому и проявляет меньшую активность в микроблоге.


Виктория Озерова
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