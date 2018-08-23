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| | Муж Дианы Шурыгиной закрыл профиль в Instagram после похождений любимой

Муж Дианы Шурыгиной закрыл профиль в Instagram после похождений любимой

Сегодня, 11:09

Муж Дианы Шурыгиной больше не общается в Instagram с поклонниками своей любимой супруги Дианы Шурыгиной. После того, как Диану заметили в компании других мужчин, Андрей Шлянин закрыл от посторонних глаз свой профиль в соцсети.

Скандально известная персона в России Диана Шурыгина после истории с изнасилованием смогла успешно построить свою жизнь. Девушка переехала из Ульяновска жить в Москву и даже успешно вышла замуж за видеооператора «Первого канала» Андрея Шлянина. Однако не все так хорошо в супружеской жизни 19-летней Дианы.

После похождений девушки по ночным клубам и объятий с другими мужчинами на Диану обиделся её супруг. Именно так объясняют поклонники тот факт, что Андрей закрыл свой Instagram –аккаунт и больше не делится снимками с фолловерами.


Светлана Славянская
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