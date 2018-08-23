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| | Адвокаты снова обжалуют дело Семёнова об изнасиловании Шурыгиной

Адвокаты снова обжалуют дело Семёнова об изнасиловании Шурыгиной

Сегодня, 11:05

«Насильник» Шурыгиной может оказаться оправдан в скором времени.

История с изнасилованием Дианы Шурыгиной по-прежнему на слуху у многих россиян. Сергея Семёнова не раз называли «жертвой Шурыгиной» и не верили решению суда, который признал юношу виновным в надругательстве над несовершеннолетней девушкой. Парня из Ульяновска стали называть секс-символом России, наравне с «милашкой-лейтенантом». На своей странице в Instagram Семёнов признался, что познакомился с ещё одним адвокатом, который будет бесплатно помогать невиновным людям, которые могли стать такой же жертвой действий Шурыгиной, как и он. «Мне продолжают писать много людей, которые попали в сложные ситуации и просят помощи. Я прошел сложный путь, но считаю, что этим должен заниматься профессионал», - пишет Семёнов в Instagram.

Ранее его интересы в суде представлял адвокат Павел Пятницкий, который поддерживал юношу во время «нападок Шурыгиной». Многие адвокаты уверены, что Семёнов является жертвой, а не Диана. Дело приняло резонанс после того, как вся Россия узнала о поведении Шурыгиной, после чего «насильник» стал «жертвой». Юноша при поддержке адвокатов снова обжалует решение суда, чтобы его оправдали, и специалисты утверждают, что шансы есть.

В адрес Павла Пятницкого и адвоката Сергея Хальченко уже пустило множество лестных отзывов, а жертвы российских последовательниц Шурыгиной получат безвозмездную помощь. Апелляция по делу Семёнова уже находится на рассмотрении, а пока что парень проживает в Самаре. Он под домашним арестом, но бывал на передаче у Малахова, а также не раз гулял по Москве с Пятницким. В соцсетях Семёнова всячески поддерживают, называют секс-символом, и хотят видеть без цепей. Когда именно состоится заседание относительно апелляции дела «насильника» Шурыгиной – на данный момент неизвестно. В это же время Шурыгину продолжают замечать в компании взрослых мужчин. Бытует мнение, что она благодаря отношениям с ними собирается пробить себе путь в звездное будущее, ведь окружение - артисты театра и кино.


Вещий Олег
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