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| | «А квартирки-то пригодятся!»: Молодая любовница Евгения Петросяна уже на сносях

«А квартирки-то пригодятся!»: Молодая любовница Евгения Петросяна уже на сносях

Сегодня, 11:14

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале показали уникальные «беременные» кадры, которые журналистам удалось раздобыть, как они уверяют, накануне.

 

На них можно увидеть, как 72-летний Евгений Петросян прогуливается со своей беременной 29-летней любовницей Татьяной Брухуновой. На кадрах можно отчетливо рассмотреть, что девушка уже на сносях, ведь живот у нее выглядит крайне большим.

Присутствовавшие незамедлительно сделали вывод, что помощница знаменитого советского и российского сатирика беременна. Слухи об этом действительно ходили и до этого, причем, «слило» информацию об этом ближайшее окружение Бурхановой: ее мама, живущая в Туле, проговорилась об этом своим соседям. Именно поэтому в социальных сетях на это отреагировали крайне бурно и заявили, что «квартирки-то пригодятся».

Речь идет, конечно же, о громком разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко, в котором они намерены разделить не только крупные суммы денег, антиквариат и прочие предметы достатка, но также и несколько недвижимых объектов.

Друзья Петросяна уверяют, что видео – достаточно старое. Они призывают не верить каждому слову и действию от журналистов.

«Я уже видел это видео, но проблема в том, что ему уже два года. Судя по всему, снято оно давно, потому что Евгений Ваганович явно не стал бы надевать в 30-градусную жару пальто», - утверждает юрист Петросяна Сергей Жорин, добавив, что Елену Степаненко явно кто-то накрутил.


Николай Офицеров
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