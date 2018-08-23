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| | Дочь помощника царя: От Лизы Песковой потребовали выносить солдатские «утки» с мочой

Дочь помощника царя: От Лизы Песковой потребовали выносить солдатские «утки» с мочой

Сегодня, 10:37

В сети в очередной раз разгорелась дискуссия относительно детей российских бизнесменов и чиновников, а когда начинается подобный диалог, неизменно затрагивают и Лизу Пескову.

 

На Twitter поклонники задались вопросом отличий, которые были между царскими детьми былой эпохи, когда дочери царя могли работать сестрами милосердия и для них не было зазорным выносить солдатские судна. Сейчас же, уверены в социальных сетях, времена изменились безвозвратно, а потому подобное не произойдет уже никогда.

«Вы никогда не увидите дочь олигарха, выносящую «утку» солдату, а вот дочери царя со значительно более высоким состоянием делали это. Шли на это добровольно, будучи сестрами милосердия», - написал один из недовольных пользователей.

В ответ на его заявление один из пользователей заявил, что Лиза Пескова, выносящая судно, «смотрелась бы, как минимум, эпично». Также другой юзер отметил, что если проводить аналогии современных реалий с прошлым, то Пескова «даже не дочь царя, а дочь его помощника», но все равно позволяет себе так, будто она сама монарших кровей.

Нашлись, конечно, и те, кто заявил, что подобные разговоры – это лишь «возведение царских детей в культ» и ничего более, ведь все прекрасно понимают, что эпоху не вернуть, потому и приходится лишь ностальгировать.

Лиза Пескова постоянно является объектом жёстких шуток в социальных сетях после ее противоречивого высказывания о том, что учиться и жить в России «позорно». Своей репликой дочь главы администрации президента РФ вызвала негодование в сетях, пользователи убеждены, что дети российских чиновников доджны жить и учиться в России.


Николай Офицеров
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