Наконец-то договорились: Брэд Питт и Анджелина Джоли решили вопрос об опеке над детьми

Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то договорились о продолжении своего временного соглашения о детской опеке. Об этом на днях сообщил личный адвокат актера.

Адвокат Питта Лэнс Шпигель сообщил, что бывшие супруги смогли собраться с силами и мирным путем осудить вопрос о дальнейшей опеке над детьми. Причем сделали это без юристов или судьи. Сообщается, что Джоли и Питт отменили судебное заседание, которое планировалось на 21 августа текущего года. Актеры объяснили, что решили продлить соглашение, которое вынес судья ещё в июне.

Судья, работающий над разводом знаменитостей, установил график, который позволит актеру проводить больше времени со своими детьми - или Джоли рискует полностью потерять опеку над наследниками. Дети пока проживают с Анджелиной, однако Питт в любое время может увидеться с ними. Эти условия устроили кинозвезд, которые последующие месяцы будут жить именно так.

Светлана Славянская