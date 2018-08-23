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| | Совсем без печали: Влад Соколовский после развода проводит время в компании моделей в ночном клубе

Совсем без печали: Влад Соколовский после развода проводит время в компании моделей в ночном клубе

Сегодня, 10:10

Почти две недели назад Рита Дакота объявила о том, что разводится со своим супругом. Причины шокировали поклонников, ведь оказалось, «примерный семьянин» Соколовский регулярно изменял жене.

 

Дакота утверждает, что он ходил «налево» и в начале отношений, и во время беременности певицы, и даже после рождения дочери. Многих из тех, с кем Влад Соколовский изменял, Рита знала лично, что шокировало ее сильнее всего.

Певец, однако, проводит свое время после скандала совсем без печали, ведь его видели в компании моделей в ночном клубе. Сам Соколовский пока еще ни разу не прокомментировал ситуацию относительно развода с Дакотой, но его действия говорят значительно красноречивее слов.

Рита же переживает расставание сложнее. Сама она неоднократно говорила о том, что, конечно, «ни в запой, ни в монастырь» не ушла, но тем не менее, все произошедшее для нее является глобальным шоком, к которому она не была готова. На ближайший период Рита отменила все свои выступления, однако уже в сентябре готова вернуться к активной творческой деятельности и с головой уйти в работу.


Николай Офицеров
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