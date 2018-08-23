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| | Словно собачка на привязи: Бузова не может вырваться из «рабства» Арама Арчера

Словно собачка на привязи: Бузова не может вырваться из «рабства» Арама Арчера

Сегодня, 10:01

Поклонники уже давно заметили, что продюсер буквально по пятам преследует поющую ведущую.

 

Вот и в недавнем сторис, опубликованном Бузовой можно увидеть, что практически на всех съемках, куда прибывает Ольга, находится и ее продюсер Арам Арчер. Поклонники отмечают, что подобный союз больше похож на «рабство», ведь поющая ведущая уже давно дошла до статуса, когда она может двигаться в шоу-бизнесе самостоятельно, но глава Арчер Продакшн держит ее «словно собачку на привязи», не отпуская самостоятельно никуда. А в его отсутствие, наблюдателем и контролером становится Антон, которого часто можно увидеть рядом с исполнительницей. Некоторые эксперты даже убеждены, что Антон, как помощник Арчера по вопросам Бузовой, следит за певицей и во время сна в том числе.

Пользователи сети отметили, что подобное поведение им вполне понятно. Продюсер понимает, что вокруг Ольги постоянно сосредоточено повышенное внимание, потому ее в любой момент может переманить другой продюсерский центр или же она и вовсе захочет двигаться дальше, как независимый артист. Арчер же явно не хотел бы потерять столь существенный заработок, как Ольга Бузова, ведь девушка является одной из наиболее востребованный артисток в современной России.

Уже в скором времени Бузова вновь будет активно появляться на всех экранах страны, потому как 26 августа выходит новое шоу, являющееся женским аналогом «Холостяка». Называться оно будет «Замуж за Бузову». Сама Ольга обещала высочайший накал страстей, в том числе секс на проекте и гомосексуалист среди претендующих на сердце Ольги участников.


Николай Офицеров
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