Самовлюбленная Анастасия Волочкова высмеяла «телеса» своих подписчиков

Утро мое начинается с моря... И вам желаю купаться в любви, роскоши (для каждого она своя), радости и счастье.???????? А плавание очень хорошо поддерживает форму! Приводите свои телеса в порядок и тогда не будут так яростно, злобно и завистливо обсуждать стройность и форму моего тела и судачить о моих фото в купальниках.???? Мои хорошие, каждый из нас имеет право и на жизнь и на отдых так, как нам нравится. Просто не каждый имеет такую свободу позволить себе жить в радость и именно свободно. А я-могу! Не нравится не смотрите. Но не можете же!???? И по статистике мои фото в купальниках с пляжа вам более по душе, чем другие. Поверьте, если я завернусь в любую ткань с ног до головы, вы не перестанете нервничать...???? Я буду не менее привлекательной.????????????. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Aug 22, 2018 at 9:30pm PDT