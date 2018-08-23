Самовлюбленная Анастасия Волочкова высмеяла «телеса» своих подписчиков

Анастасия Волочкова снова решила опозориться в Сети. На этот раз стройная балерина высмеяла «телеса» своих подписчиков в Instagram, чем ещё больше и разгневала хейтеров.
«Приводите свои телеса в порядок и тогда не будут так яростно, злобно и завистливо обсуждать стройность и форму моего тела и судачить о моих фото в купальниках. Не нравится не смотрите. Но не можете же! И по статистике мои фото в купальниках с пляжа вам более по душе, чем другие», - написала Анастасия Волочкова в соцсети Instagram, чем и взбесила своих подписчиков.
Утро мое начинается с моря... И вам желаю купаться в любви, роскоши (для каждого она своя), радости и счастье.???????? А плавание очень хорошо поддерживает форму! Приводите свои телеса в порядок и тогда не будут так яростно, злобно и завистливо обсуждать стройность и форму моего тела и судачить о моих фото в купальниках.???? Мои хорошие, каждый из нас имеет право и на жизнь и на отдых так, как нам нравится. Просто не каждый имеет такую свободу позволить себе жить в радость и именно свободно. А я-могу! Не нравится не смотрите. Но не можете же!???? И по статистике мои фото в купальниках с пляжа вам более по душе, чем другие. Поверьте, если я завернусь в любую ткань с ног до головы, вы не перестанете нервничать...???? Я буду не менее привлекательной.????????????. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece
В комментариях пользователи Сети упрекнули балерину в самовлюбленности: «Какая самовлюбленная, хотя у самой плечи широкие, как у мужика!», «Пошлый шпагат - только такой способ пропиариться остался. Как балерина она уже позабыта», «Вот это себялюбие. Как то приторно», «Да страшная вы, Анастасия, и неинтересная! Нет в вас шарма и нет изюминки».