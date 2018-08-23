Измена не за горами: Галкин сбежал с Барановской со светской тусовки

Доказательство в виде ролика в сторис появилось на просторах Instagram у главной свахи страны Ларисы Гузеевой.

Гузеева опубликовала в микроблоге сторис, на котором продемострировала, как снимает видео. На нем можно увидеть множество отечественных звезд. В определенный момент ведущая шоу «Давай поженимся» переводит камеру в сторону сцены и видит стремительно убегающую с мероприятия телеведущую и писательницу Юлию Барановскую. Следом за ней, с улыбкой настоящего «мартовского кота», шел Максим Галкин. Многих поклонников удивило то, что юморист обронил фразу «Мы ушли», попавшую на камеру.

Фанаты тут же предположили, что речь идет о том, что Галкин, несмотря на брак с Аллой Пугачевой и двоих совместных детей, сбежал со светской тусовки вместе с более молодой и привлекательной Юлией Барановской. Тем более, что звезды часто пересекаются по рабочим вопросам и в целом тесно сотрудничают друг с другом, а значит и взаимно заинтересоваться тоже была возможность.

Как фактор этому играет еще и то, что Барановская с момента расставания с Андреем Аршавиным, с которым в гражданском браке прожила девять лет, официально ни с кем в отношениях не состоит, а потому не удивительно, что она не смогла устоять перед чарами обаятельного комика.

Максима в сети сразу же начали активно критиковать и отмечать, что измена Алле Борисовне, по всей видимости не за горами. Другие предположили, что Пугачева уже в том возрасте, что не должна быть против того, что Галкин проводит время с барышнями помоложе нее, со своими ровесницами. Также они отметили, что не следует обвинять артиста раньше времени, пока нет доказательств тому, что Галкин действительно изменял Пугачевой.

Стоит добавить, что Максима в измене подозревают уже не в первый раз. Буквально накануне все бросились обсуждать подозрительное сходство сына Кристины Орбакайте и Галкина, предполагая, что Кристина могла и согрешить.

Николай Офицеров