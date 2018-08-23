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| | Алёна Водонаева с розовыми волосами и неоновыми ресницами «взорвала» Instagram

Алёна Водонаева с розовыми волосами и неоновыми ресницами «взорвала» Instagram

Сегодня, 08:51

Популярная отечественная телеведущая Алёна Водонаева решила снова напомнить о себе очередным провокационным образом. На этот раз звезда сменила имидж и теперь блистает с розовыми волосами и неоновыми ресницами.

Алёна Водонаева буквально «взорвала» соцсеть Instagram своим новым перевоплощением. Теперь экс-участница телестройки «Дома-2» больше напоминает поклонникам фрика, а за оригинальность образа может даже сравниться с Ольгой Бузовой. Фанаты были удивлены смелым поступком девушки.

Однако не всем поклонникам странные ресницы и неестественный цвет волос Водонаевой пришелся по душе. В комментариях хейтеры раскритиковали провокационный образ знаменитости: «А свое что осталось?», «Девушку из деревни можно вывезти, деревню из девушки нет. Алёнка как раз такой случай», «Отвратительно, что же вы так молодитесь?».


Светлана Славянская
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