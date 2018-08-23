«У меня нет невестки!»: Мать Тимати резко отреагировала на вопрос о Решетовой

У пользователей Сети появился отличный повод пожалеть Анастасию Решетову. По всей видимости, неприятности у бывшей вице-Мисс Россия идут одна за другой.

Заметив, что исчезла страница Решетовой в Instagram, дотошные поклонники решили разузнать у мамы Тимати: «Куда пропал аккаунт вашей невестки?». На это мать певца отреагировала резко и однозначно: «У меня нет невестки». Подписчики решили, что формально она права, ведь официально Тимати не женат. Но, во всём остальном, их предположения подтверждаются. Недавно подруга Тимати внезапно удалила свой аккаунт в Instagram, оставив в недоумении своих фанатов. Они связали это с возможным охлаждением в отношениях с рэпером.

Слухи о разрыве двух знаменитостей поползли после совместного средиземноморского отдыха, где Тимати проводил время с бывшей и нынешней возлюбленной. После этого певец укатил на острова, чтобы заняться сёрфингом. В связи с этим, почитатели решили, что Тимати снова решил вернуться к Алёне Шишковой, подарившей певцу дочь. При этом, многие жалеют «бедную Настю», которую никто не воспринимает всерьёз. Фанаты считают, что расставание Решетовой и Тимати – вопрос ближайшего времени.

Дмитрий Брокгауз