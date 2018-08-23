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| | Мат и рок-н-ролл: Сергей Шнуров станет наставником в новом сезоне «Голоса»

Мат и рок-н-ролл: Сергей Шнуров станет наставником в новом сезоне «Голоса»

Сегодня, 08:27

Информацию об этом ранее предоставили SUPER, которые ссылаются на источники, ознакомленные с составом коучей знаменитого шоу.

 

Сергей Шнуров станет наставником в новом сезоне «Голоса», об этом стало известно накануне старта первого этапа «слепых прослушиваний».

В этот раз шоу ожидает по-настоящему «свежее дыхание». Помимо такой экстравагантной личности как Шнуров, в кресле наставников нашлось место для композитора Константина Меладзе, певицы Ани Лорак, а также единственного из «старичков» проекта – рэпера Басты.

Поклонники тут же в шутку начали предполагать, что появление в проекте Шнура сразу приведет к тому, что все его «ученики» будут на проекте продвигать фирменные черты «Ленинграда», а именно мат и рок-н-ролл. Другие убеждены, что у Сергея появился уникальный шанс – проявить себя с незнакомой зрителю стороны и показать свой высокий профессионализм, как музыканта.


Николай Офицеров
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