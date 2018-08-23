«Не мучай матку!»: Миро возмущена третьей беременностью Блёданс

Скандальная блогер считает, что актриса уже находится в том возрасте, когда можно подумать о более интересных вещах, чем беременность и роды.

В свои 49 лет Блёданс уже вполне могла быть «прабабкой», уверена Лена и добавляет, что возраст Эвелины оставляет риск появления на свет не совсем здорового дитя. Бездетная Миро полагает, что желание родить третьего ребёнка в условиях перенаселения планеты – «откровенная дурь». Блогер считает, что это своеобразное проявление эгоизма и распущенности. У женщин после 30 лет должны быть более широкие интересы, чем дети и быт, безжалостно критикует актрису Миро. Возмущение Лены простирается и на других женщин, желающих рожать в «непригодном» возрасте: «Не родила до 30 - нечего и матку мучить!».

О желании забеременеть и родить третьего ребёнка, Эвелина Блёданс заявила при посещении в Болгарии могилы известной прорицательницы Ванги. Актриса собирается зачать дитя с помощью ЭКО, предполагающего использование материнских яйцеклеток. Эксперты сообщают, что крайний возраст женщины, выносившей и родившей ребёнка таким способом, являлся 43 года.

Дмитрий Брокгауз