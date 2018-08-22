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| | «Игорь Яковлевич хорошо выглядит»: Фанаты Алсу обрадовались жизнерадостному Крутому

«Игорь Яковлевич хорошо выглядит»: Фанаты Алсу обрадовались жизнерадостному Крутому

Вчера, 22:43

Фолловеры заметили, что знаменитый композитор больше не выглядит больным и изможденным.

Прославленная певица Алсу поделилась с подписчиками селфи с Николаем Басковым и Игорем Крутым. «В окружении очень талантливых людей @nikolaibaskov #ИгорьКрутой», - подписала пост звезда.

Большое внимание юзеров привлек Игорь Крутой: «Крутой, слава богу стал лучше выглядеть», «Стал лучше выглядеть», «Игорь Яковлевич хорошо выглядит», - писали фанаты Алсу.

Они обрадовались жизнерадостному Крутому, так как в последнее время очень переживали за здоровье 63-летнего композитора. Это неудивительно, ведь за полгода Игорь Крутой сильно похудел. Внешние изменения связывали с онкологией, диабетом и другими болезнями. Интересно, что некоторым поклонникам творчества Алсу Игорь Крутой показался легендарным футболистом Зинедином Зиданом.


Татьяна Преображенская
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