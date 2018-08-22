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| | «Как на матрасе»: Оганесян из «Дом-2» разлегся на массивном теле Черно

«Как на матрасе»: Оганесян из «Дом-2» разлегся на массивном теле Черно

Сегодня, 22:31

Участник реалити-шоу обнародовал фото с пляжа, после которого на него обрушился шквал критики.

Участник реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян опубликовал фото с Александрой Черно, после которого на него обрушился шквал критики со стороны поклонников. Дело в том, что на снимке молодой человек разлегся на массивном теле возлюбленной, как на матрасе, а подобную картину готовы были увидеть далеко все комментаторы.

«Саша, худей - уже отвратительно», «Отвратная фотография», «Кит и креветка», «У нее ляжка больше, чем его тельце», «Так вот для чего Сашка такая нужна», «Тарапунька и штепсиль», «Женщина, на которую можно положиться», - писали пользователи Сети под провокационным фото.

Многие также замечали, что, несмотря на все старания Александры Черно, она никак не может существенно изменить свой внешний облик в плане фигуры. Недавно состоялся финал «Перезагрузки», на котором участница «Дом-2» явилась с новым цветом волос. Однако и там критики ей избежать не удалось – против нее и ее молодого человека выступили как коллеги по проекту, так ведущие. Все они считают, что отношения Черно и Оганесяна всего лишь фикция и игра на публику.


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