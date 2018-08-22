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| | Даша и мамаша: Ева Лонгория похвасталась сходством с мамочкой из мультика

Даша и мамаша: Ева Лонгория похвасталась сходством с мамочкой из мультика

Сегодня, 22:25

Актриса совсем недавно стала матерью, и нарадоваться не может долгожданному чуду. Дошло даже до того, что пересматривает детские мультфильмы и находит в них себя.

А тут Ева коротала время за просмотром популярного мультфильма «Даша-путешественница» и сделала неожиданное открытие: «Не могу отвести взгляд. По-моему мы с мамой Линдой одно лицо. Вы не находите?», - кокетливо поинтересовалась звезда «Отчаянных домохозяек». Как доказательство сходства она представила снимок, на котором изображена она и ее мульт-копия.

«Очень похоже, но ты, Ева намного лучше», - ответили актрисе некоторые юзеры. «Не очень похоже. И глаза не такие, и волосы подлиннее надо. Вы лучше…», - принялись увещевать Лонгорию поклонники. «Действительно одно лицо. Даша и мамаша, ой нет, мамаша без Даши… Ева, может вы на саму Дашу больше похожи? У Вас такие же чертики в глазах…».

Всего за несколько минут с тех пор, как актриса похвасталась сходством с мамочкой из мультика, ее пост лайкнули 20 тысяч фолловеров. Более двухсот человек оставили комментарии – все только положительные.


Дарья Светозарова
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