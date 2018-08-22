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| | «Тарзан уже не тот»: Мужа Наташи Королевой заподозрили в применении пластики

«Тарзан уже не тот»: Мужа Наташи Королевой заподозрили в применении пластики

Сегодня, 22:33

Многие заметили, что его кожа стала очень гладкой, а черты лица – более мягкими. Поклонники предположили, что Сергей пользовался услугами медиков.

Недавно муж Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, обнародовал снимок с 16-летним сыном Архипом. В Сети пришли в восхищение от красивой внешности подростка, но больше они заинтересовались самим Тарзаном. Лицо спортсмена выглядело довольно неестественно, в связи с чем определенные лица предположили, что Сергей воспользовался услугами пластических хирургов. В последнее время он начал собирать волосы в пучок, поэтому его лицо легче рассмотреть.

«Тарзан уже не тот», - пишут подписчики, добавляя, что теперь бодибилдер более напоминает женщину. Спустя время Глушко опроверг применение услуг врачей. Ему приятно читать мнения людей о фотошопе, фильтрах и пластике, «приятно, потому что я их не использую».

Недавно Королева и Глушко отметили 17-летие совместной жизни. В результате их союза родился сын Архип, а до замужества певице будущий муж помог пережить разлуку с Игорем Николаевым, который изменял ей.


Никита Готский
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