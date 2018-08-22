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| | «Что за транс позади Шнура»: Сергей Шнуров эпатировал общественность снимком с известной блогершей

«Что за транс позади Шнура»: Сергей Шнуров эпатировал общественность снимком с известной блогершей

Сегодня, 22:29

На новом фото певец запечатлен вместе с эффектной брюнеткой и выглядит абсолютно счастливым. Фанаты скандального музыканта уверены: это любовь.

«Какая хорошая пара!», «После развода жизнь только начинается», - так поклонники отреагировали на новый снимок Сергея Шнурова в микроблоге, заподозрив, что у музыканта очередной роман. Исполнитель просто эпатировал общественность фотографией с известной блогершей и поэтессой.

Лидер группы «Ленинград» и Сола Монова, чьи стихи сейчас заучивают наизусть, могут быть прекрасной парой. Так считает большинство фанатов певца. Интересно, что Сола разместила такой же снимок на своей странице, а в соцсетях легендарного Шнурова даже появился ролик, где поэтесса подписывает ему свою книгу.

Некоторые критики, незнакомые с творчеством Солы, решили съязвить по поводу фотоссесии знаменитостей: «Что за транс позади Шнура?», «Женщина или транс?».

Однако большинству фолловеров фото пришлось по душе: «Это же бомбически! Мадам сарказм и старый "сатир". Сделайте что нибудь вместе!!! Уверенна- бомбанет!», «Гремучая смесь Сола&Шнур», «Сошлись на творческой ниве русского мата», «Счастливый он видно)))».


Татьяна Преображенская
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