Натренированные мышцы Волочковой спасли ее от падения во время фото в шпагате

Отдыхая на море, балерина публикует будоражащие изображения в откровенном купальнике, показывая все самое лучшее.

«Как же без моего традиционного шпагата», - заявила Анастасия Волочкова, оседлав своего конька. По ее мнению, публиковать такие фото крайне важно, так как они вызывают больше внимания со стороны публики, чем иные. Во время физического упражнения балерина чуть не упала в море, но помогли ей удержаться натренированные мышцы. В конце своей речи Анастасия попросила публику не повторять ее опыт, так как это может быть опасно.

В данный момент Волочкова отдыхает в Греции, где пытается скрыться от журналистов и собственных надоедливых почитателей. Бывают моменты, когда звезда не терпит даже самых близких. К примеру, отдыхая в Турции, она проживала в другой гостинице, когда ее дочь с мамой поселились в соседнем отеле.

Никита Готский