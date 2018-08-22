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| | Звезда Comedy Woman опубликовала трогательный снимок с маленьким сыном

Звезда Comedy Woman опубликовала трогательный снимок с маленьким сыном

Сегодня, 22:18

Артистка обожает своего малыша, которому посвящает свободное время. На очередном изображении заметно, как она целует ему ручку.

Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова опубликовала трогательное фото с маленьким сыном. «Вот оно счастье», - пишет она, интересуясь у читателей ее блога, каким счастьем могут похвалиться они. У многих счастье тоже ассоциируется с детьми, некоторые подписчицы звезды заметили, что сейчас либо нянчат своих детей, либо займутся этим после беременности.

Последние девять лет Татьяна Морозова состоит в браке с предпринимателем Павло Титоровым. В 2013 году у них родилась дочь София, а в мае сын Федор. Актриса признается, что мальчик большой непоседа, он не любит спокойствие и тишину, и тогда начинает капризничать, если же малыш слышит шум, то в таком случае ведет себя тихо.


Никита Готский
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