Звезда Comedy Woman опубликовала трогательный снимок с маленьким сыном

Артистка обожает своего малыша, которому посвящает свободное время. На очередном изображении заметно, как она целует ему ручку.

Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова опубликовала трогательное фото с маленьким сыном. «Вот оно счастье», - пишет она, интересуясь у читателей ее блога, каким счастьем могут похвалиться они. У многих счастье тоже ассоциируется с детьми, некоторые подписчицы звезды заметили, что сейчас либо нянчат своих детей, либо займутся этим после беременности.

Последние девять лет Татьяна Морозова состоит в браке с предпринимателем Павло Титоровым. В 2013 году у них родилась дочь София, а в мае сын Федор. Актриса признается, что мальчик большой непоседа, он не любит спокойствие и тишину, и тогда начинает капризничать, если же малыш слышит шум, то в таком случае ведет себя тихо.

Никита Готский