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| | Насобирала: Яна Рудковская порадовала себя машиной за 4 миллиона рублей

Насобирала: Яна Рудковская порадовала себя машиной за 4 миллиона рублей

Сегодня, 21:43

Продюсер Яна Рудковская похвасталась перед поклонниками подарком себе любимой, который достался ей исключительно тяжким трудом.

Рассекать по улицам Москвы деловая Яна Рудковская теперь будет на красного цвета Porsche Cayman. Средняя рыночная стоимость такого автомобиля составляет больше 4 миллионов рублей, но для самого известного продюсера России такие деньги не являются проблемой. После золотых съедобных макарунов поклонники готовы ждать от неё любой демонстрации роскоши. Но Рудковская знает себе цену, потому опередила поклонников: насобирала.

Яна Рудковская расписала всю свою жизнь - от города, в котором родилась, до дня, когда переехала в Москву, и отметила, что довольна всеми испытаниями, посланными ей судьбой. Поклонники похвалили Рудковскую за смелость и не стали ругать её за напыщенность и показушность, как это часто бывает. В ответ они «отметились», написав о своём месте проживания, и признались, что тоже с удовольствием порадовали бы себя дорогой машиной, если бы прожили день из жизни Яны Рудковской.


Елизавета Трюфель
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