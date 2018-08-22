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«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

Шоу-Бизнес

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

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| | Ольгу Бузову заподозрили в симпатии к голубоглазому парню

Ольгу Бузову заподозрили в симпатии к голубоглазому парню

Сегодня, 22:16

Ведущая в конце 2016 года разошлась с Дмитрием Тарасовым и с того времени находится без пары.

По словам зрителей, во время эфира передачи «Бузова против Бородиной» Ксения заметила одну стоящую внимания речь. По ее словам, в шоу много людей с голубыми глазами, но мало кто из них пытается строить отношения. Так она намекнула, что Бузова прежде хотела привести в периметр актера и певца Игоря Мейса, о котором бывшая супруга хавбека «Локомотива» очень впечатляюще отзывалась.

Парень произвел большое впечатление на Ольгу и она теперь жаждет, дабы он стал полноценным участником «Дом-2». Поклонники передачи считают, что Бузова намерена заменить потенциальным кавалером Романа Гриценко, который вскоре может отправиться на Сейшелы в рамках участия в проекте.


Никита Готский
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