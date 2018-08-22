Ольгу Бузову заподозрили в симпатии к голубоглазому парню

Ведущая в конце 2016 года разошлась с Дмитрием Тарасовым и с того времени находится без пары.

По словам зрителей, во время эфира передачи «Бузова против Бородиной» Ксения заметила одну стоящую внимания речь. По ее словам, в шоу много людей с голубыми глазами, но мало кто из них пытается строить отношения. Так она намекнула, что Бузова прежде хотела привести в периметр актера и певца Игоря Мейса, о котором бывшая супруга хавбека «Локомотива» очень впечатляюще отзывалась.

Парень произвел большое впечатление на Ольгу и она теперь жаждет, дабы он стал полноценным участником «Дом-2». Поклонники передачи считают, что Бузова намерена заменить потенциальным кавалером Романа Гриценко, который вскоре может отправиться на Сейшелы в рамках участия в проекте.

Никита Готский