Что за геевская стойка? Подписчики раскритиковали новую позу Билана

Кумир миллионов девушек на сей раз решил примерить именную хоккейную форму. И если одни юзеры не могли прийти в себя от восторга, то другие оказались в такой же степени разочарованы.

Дима Билан поделился с фанатами новой фотографией, на которой предстал перед ними в куртке хоккеиста. Помимо фамилии Билан, на ней красовались герб РФ и логотип «Газпрома». Последнее настроило фанатов на негативный лад, но только некоторых.

Подавляющее большинство принялось расхваливать победителя «Евровидение-2008» на все лады: «Что за цвет? Пожарище!!! Всегда любил хоккей больше, чем футбол. Дима, а Вы с «Голосом» уже завязали?», - тут же решил поинтересоваться о судействе Билана в самом популярном вокальном проекте России. «Класс, как Вам идет. А почему по МАТЧ ТВ не объявили трансляцию игры?», - тут же после порции комплиментов возмутился еще один хоккейный болельщик.

Однако некоторым показалось, что ракурс для фотосессии певец выбрал неудачный: «Что за геевская стойка? Ноги в раскоряку как-то… Сейчас что ни звезда, все из «этих», - раскритиковали отдельные подписчики новую позу Балана. Их оппоненты наоборот, высказались в доброжелательном ключе: «Вот и куртка мешковатая, и вид с балкона обычный, да и Дима вполоборота… Но столько обаяния! Как Вам это удается?», - спросили они у звезды.

В комментарии к снимку артист написал, что такой презент он получил после концерта в рамках хоккейной встречи двух глав государств и благотворительной акции с хештегом #чистоесердце. Юзеры поставили посту почти пять тысяч лайков и поблагодарили певца за столь активное участие в благотворительных акциях.

Дарья Светозарова