Певица Натали не поняла суть челенджа и опозорилась перед фанатами

Звезда попыталась собрать цвета государственного флага России, но не поняла зачем.

44-летняя певица Натали не поняла суть челенджа «Собери цвета флага», приуроченного к Дню государственного флага России, и опозорилась перед фанатами. На первый взгляд, звезда все сделала правильно – в одном фото она собрала три своих стильных образа, в белом, синем и красном наряде. Однако смысл фото теряется, если не поставить в подписи хэштег #соберицветафлага, что и забыла сделать Натали.

Это важно, ведь именно благодаря #соберицветафлага все участники одноименного челенджа могут оценить работы друг друга. К примеру, Ольга Бузова надела на себя белую блузу, синие брюки и в руки взяла красный жакет, а подписи к ее снимку есть и хэштег, и поздравление с государственным праздником. У Натали нет и близко ничего подобного – под фото с нарядами, складывающимся в цвет триколора, звезда написала, что поработала ведущей. У некоторых пользователей сложилось впечатление, что знаменитость совсем не поняла смыл челенджа и то, что он приурочен к празднику, а просто опубликовала то фото, что посоветовал пиар-менеджер.