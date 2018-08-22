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| | Ольга Бузова нарядилась в цвета триколора

Ольга Бузова нарядилась в цвета триколора

Сегодня, 22:05

Ведущая «Дом-2» тоже отмечает День Государственного флага, надев специально подобранный наряд.

Сегодня в России по поводу праздника проходят разные мероприятия. Например, в Иркутске состоялся автопробег, в Петербурге горожане могли увидеть праздничный салют и посетить поэтический вечер, а в Москве фестиваль красок.

Не забыла о важном для России празднике и Ольга Бузова. Она приоделась в белую рубашку, синие брюки и красный жакет. Как признается телезвезда, она ежегодно с удовольствием принимает участие во флешмобе: собирает цвета триколора из всего имеющегося под рукой. Всех поклонников она поздравляет с данным торжеством отмечая, что «флаг всегда с тобой, где бы ты не находился».

Критики Бузовой вспомнили, как три года назад она попутала знамена России и Голландии и вместо триколора сфотографировалась с иностранным. Пользователи были шокированы интеллектуальным способностям Бузовой, не узнавшей флаг Родины.


Никита Готский
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